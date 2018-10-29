Osmanlı Ordusu'nun özel kuvvetleri olan 'Deliler Ocağı'ndan bir grup askerin Eflak Voyvadası Vlad Tepeş ile olan mücadelesi sinemaya 'Deliler Fatih'in Fermanı' adlı sinema filmiyle uyarlandı.

Gösterime 23 Kasım'da girecek olan 'Deliler Fatih'in Fermanı'nın en belirgin özelliklerinden biri tarihe 'Kazıklı Voyvoda' ve 'Drakula' olarak geçen Vlad Tepeş'in gerçek kimliğiyle ilk kez sinemaya yansıyacak olması.

Bugüne kadar dünya sinemasında vampirlikle özdeşleştirilerek 51 filmle sinemaya konu edinen 'Drakula'nın gerçek kimliğinin gözler önüne serildiği 'Deliler Fatih'in Fermanı'nda 'Drakula'yı Erkan Petekkaya canlandırdı.

Yönetmenliğini Osman Kaya’nın yaptığı aksiyon türündeki ‘Deliler Fatih’in Fermanı’nın senaryosunu Mustafa Burak Doğu ile İbrahim Ethem Arslan yazdı. Film, 15’inci yüzyılda Eflak Voyvodası olan 3’üncü Vlad Tepeş’in Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğu Avrupa’daki topraklarında yaşayanlara karşı bulunduğu zulmü sona erdirmeleri için Fatih Sultan Mehmet’in görevlendirdiği ‘Deliler’ adlı askeri birlikten bir grubun mücadelesini konu ediniyor.

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