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İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu'da 1077 ile 1308 yılları arasında hüküm sürdü. 1077 yılında Konya çevresinde kurulan Türkiye Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti'nden önce, Anadolu'da hüküm sürmüştür ve Anadolu'yu Türkleştirmiştir. Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bugünkü yazısında Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarları ile ilgili yapılan önemli bir çalışmayı aktardı. Yaklaşık altı buçuk yıldır, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulduğu Konya'da yürütülen ve önemli bir kısmının geçtiğimiz günlerde sonuçlandığı çalışmayla ilgili bilgiler aktaran Bardakçı, Türkiye Selçuklu Devleti'nin on üç hükümdarının DNA analizleri yapılarak etlendirilmiş silikon heykellerine ilişkin görüntüleri de ilk kez Habertürk'te paylaştı. İşte, Murat Bardakçı'nın yazısı ve Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarlarının silikon heykelleri...

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  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bugünkü yazısında Anadolu ve Türk tarihi ile ilgili önemli bir çalışmaya yer verdi. Bardakçı, "Türkiye’ye “Türkiye” adını verdiren bu 13 Selçuklu hükümdarı defnedilmeyi, DNA analizleri ile birebir yapılan modelleri de sergilenmeyi bekliyor" başlıklı yazısında, yaklaşık altı buçuk yıldır Konya'da sürdürülen ve önemli bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmayı köşesine taşıdı. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarıyla ilgili yapılan bu çalışma, DNA analizi yapılarak hangi kemiğin hangi kümdara ait olduğunun belirlenmesi, birbirlerinden ayrılmaları, cenazelerin naaş bütünlüklerinin sağlanarak yeniden defnedilmeleri ve kafataslarının etlendirilerek silikon heykel olarak ortaya konması açısından büyük bir önem arz ediyor. Bardakçı, Anadolu'yu Türkleştirenlerin Türkiye Selçuklu hükümdarları olduğunun altını çizerken Konya'da yapılan bu çalışmanın çarpıcı ve etkileyici yönüne de vurgu yaptı. Tarihe ışık tutacak bu önemli çalışmanın ilk kareleri de Habertürk'te yayınlanıyor. İşte, Türkiye Selçuklu Devleti'nin on üç hükümdarının ilk kez göreceğiniz etlendirilmiş silikon heykelleri ve Murat Bardakçı'nın yazısından öne çıkan kısımlar

    Fotoğraf: İkinci Kılıçarslan’ı tahtında otururken gösteren, üzerinde etlendirilmiş yüzünün bulunduğu silikon heykeli.
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Murat Bardakçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız.

    Fotoğraf: Türkiye Selçukluları’nın ilk hükümdarı Birinci Süleymanşah (vefatı: 1086).
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Konya’yı başkent yapan Birinci Kılıçarslan (vefatı:1107).
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Şehinşah Melikşah (vefatı: 1117).
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Birinci Rükneddin Mesud. Batılılar, Anadolu’ya “Turchia”, yani “Türkiye” adını onun iktidar senelerinde verdiler (vefatı: 1155).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Bizans’a karşı kazandığı Miryakefalon zaferiyle Haçlılar’a Anadolu’nun yolunu kapatan İkinci Kılıçarslan (vefatı: 1192).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: İkinci Rükneddin Süleymanşah (vefatı: 1204).
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Çocuk yaşta tahta çıkan ve ancak sekiz ay hüküm sürebilen Üçüncü Kılıçarslan (vefatı: 1205).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev (vefatı: 1211).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Birinci Alâeddin Keykubat (vefatı: 1237)

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: İkinci Gıyaseddin Keyhüsrev (vefatı: 1246).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Moğollar’ın yay kirişi ile boğdukları Dördüncü Kılıçarslan (vefatı: 1265).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Moğollar tarafından öldürülen Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev (vefatı: 1284).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: İkinci Gıyaseddin Mesud (vefatı: 1308).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Fotoğraf: Birinci Alâeddin Keykubad’ın oğullarından olan ama tahta geçemeyen Keyferidun (vefatı: 1220 veya 1222).

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Türkiye Selçuklu Sultanları’nın soyağacı.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    İkinci Rükneddin Süleymanşah’ın etlendirilmiş yüzünün de yeraldığı silikon heykeli.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Şehinşah Melikşah’ın kafatası modeli üzerinde etlendirme öncesindeki çalışma.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Selçuklu kılıçları.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Selçuklu hançerleri.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Selçuklu okları, sadakları ve zihgir.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Selçuklu çizmeleri ve kemerleri.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Türkiye Selçuklu Devleti’nin sınırları.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Türkiye Selçuklu Sultanları’nın kafatasları ve 1176’da kazandığı Miryakefalon zaferi ile Bizans’ın Anadolu’daki hâkimiyetini sonlandıran İkinci Kılıçarslan’ın iskeletinin bir kısmı. Tarih kitapları, İkinci Kılıçarslan’ın kambur olduğunu yazarlardı ve iskeletinin tesbiti bu bilgiyi doğruladı.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Alâeddin Tepesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore ettirdiği türbede kefenlenip tabutlara konan ve defnedilmeyi bekleyen Selçuklu Sultanları’na ait kemiklerin bir kısmı.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Bu hükümdar cenazeleri de defnedilmeyi bekliyor.

     
  • İlk kareler Habertürk'te! İşte Haçlılar'a Anadolu'yu kapatan Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarları ve silikon heykelleri

    Altı buçuk sene süren “Türkiye Selçuklu Hanedanı” projesinde ve bu konudaki yayınlarda görev alanlar.

     

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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