Habertürk yazarı Murat Bardakçı, bugünkü yazısında Anadolu ve Türk tarihi ile ilgili önemli bir çalışmaya yer verdi. Bardakçı, "Türkiye’ye “Türkiye” adını verdiren bu 13 Selçuklu hükümdarı defnedilmeyi, DNA analizleri ile birebir yapılan modelleri de sergilenmeyi bekliyor" başlıklı yazısında, yaklaşık altı buçuk yıldır Konya'da sürdürülen ve önemli bir kısmı geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışmayı köşesine taşıdı. Türkiye Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarıyla ilgili yapılan bu çalışma, DNA analizi yapılarak hangi kemiğin hangi kümdara ait olduğunun belirlenmesi, birbirlerinden ayrılmaları, cenazelerin naaş bütünlüklerinin sağlanarak yeniden defnedilmeleri ve kafataslarının etlendirilerek silikon heykel olarak ortaya konması açısından büyük bir önem arz ediyor. Bardakçı, Anadolu'yu Türkleştirenlerin Türkiye Selçuklu hükümdarları olduğunun altını çizerken Konya'da yapılan bu çalışmanın çarpıcı ve etkileyici yönüne de vurgu yaptı. Tarihe ışık tutacak bu önemli çalışmanın ilk kareleri de Habertürk'te yayınlanıyor. İşte, Türkiye Selçuklu Devleti'nin on üç hükümdarının ilk kez göreceğiniz etlendirilmiş silikon heykelleri ve Murat Bardakçı'nın yazısından öne çıkan kısımlar

Fotoğraf: İkinci Kılıçarslan’ı tahtında otururken gösteren, üzerinde etlendirilmiş yüzünün bulunduğu silikon heykeli.