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ABD'de ölü bir kalp, Duke Üniversitesindeki bir doktor ekibi tarafından hayata döndürüldü. Cerrahlar, organlarını bağışlayan kişinin kalbine kan ve oksijeni yeniden başlatmak için öncü bir teknik kullandı. Daha sonra kalp canlı bir alıcıya nakledildi.

Metro.co.uk'de yer alan habere göre; yöntem, organ nakli için bekleyen binlerce insan için umut yarattı. Duke Üniversitesi cerrahları tarafından tamamlanan prosedür “ölüm sonrası bağış” (DCD) nakli olarak biliniyor ve öldüğü teyit edilen bir hastanın kalbinin çıkarılmasını içeriyor.

Duke Üniversitesi Kalp Nakli Programı Direktörü Dr. Jacob Niall Schroder, kalp atışlarının yapay olarak attığı inanılmaz videoyu tweetledi.

Kalp, yapay bir dolaşım mekanizması kullanılarak canlandırıldı. Donör ve kalp nakli yapılan hastanın adı ise paylaşılmadı. ABD'de ilk kez başarıyla tamamlanan DCD prosedürü, İngiltere'de 2009'dan beri kullanılıyor.

İlk durmuş kalp nakli, Londra’da kalp krizi geçirdikten sonra kalp yetmezliği çeken Hüseyin Ulucan'a yapılmıştı.