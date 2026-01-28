Ramazan ayına geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. On bir ayın sultanı Ramazan hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, ilk oruç ve ilk sahur tarihini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2026 ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...