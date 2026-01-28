Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İlk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan ayı ilk orucu hangi güne denk geliyor? Diyanet takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

        İlk oruç ne zaman tutulacak? 2026 Ramazan ayının ilk orucu hangi güne denk geliyor?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ilk oruç günü araştırmaları hız kazandı. Her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan ayı başlangıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu kapsamda "İlk oruç ve ilk sahur ne zaman, Ramazan ayı hangi gün başlayacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:37
        1

        Ramazan ayına geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. On bir ayın sultanı Ramazan hazırlıklarına başlayan vatandaşlar, ilk oruç ve ilk sahur tarihini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Vakit Hesaplama Bölümü'nün "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde yer alan bilgiye göre Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2026 ilk oruç hangi gün tutulacak, Ramazan ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

        2

        2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı vakit hesaplama takvimine göre bu yıl 19 Şubat tarihinde başlayacak.

        Bu kapsamda 2026 Şubat ayının 18’ini 19’una bağlayan gecesinde ilk sahura kalkılarak niyet edilecek.

        3

        İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak.

        4

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Ramazan'ın 27. günü Kadir Gecesi olarak eda edilir. Bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi idrak edilecek.

        5

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet vakit hesaplama verilerine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 3 gün sürecek.

        Ramazan Bayramı Arifesi : 19 Mart 2026 Perşembe

        Ramazan bayramı 1. Günü : 20 Mart 2026 Cuma

        Ramazan bayramı 2. Günü : 21 Mart 2026 Cumartesi

        Ramazan bayramı 3. Günü : 22 Mart 2026 Pazar

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
