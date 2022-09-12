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İlk tercih Michy Batshuayi - Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'den son dakika haberleri.. Sarı-Lacivertli ekipte hücum hattındaki oyuncu sayısı 5'e yükselirken buradaki birinci tercih Michy Batshuayi oldu. Ceza veya sakatlık haricinde ilk 11'e onun ismi yazılacak

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  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe, transfer döneminin sonlarına doğru Michy Batshuayi'yi de kadrosuna katmıştı. 
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Böylece Kanarya'da forvet hattındaki oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Enner Valencia, Serdar Dursun, Joshua King ve Joao Pedro'nun ardından Belçikalı yıldız da forma rekabetine dahil oldu. 
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ise bu konudaki kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcı, sakatlık veya ceza olmadığı durumlarda sahaya Michy Batshuayi ile çıkacak. 
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Yeni transferlerden Joao Pedro'nun ise daha çok forvet arkası görevinde bulunması bekleniyor.
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Valencia ve Joshua King ise o haftaki maçın taktik düzenine göre şans bekleyecek. Serdar Dursun'un bugün itibarıyla eskisi kadar sahaya çıkması beklenmiyor. 
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Hatırlanacağı üzere Batshuayi transfer edildiği dönemde bu hamlenin Jorge Jesus’un onayıyla yapıldığı açıklanmıştı. Eldeki golcüler içinde en hareketli isim konumunda bulunan Belçikalı yıldız, Jesus’un elini rahatlatacak gibi duruyor. 
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Portekizli çalıştırıcı, Michy Batshuayi öncesinde "5. bir forvet oyuncusu bizi bozmaz" demişti.
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    O dönemki açıklamasıyla bir bakıma eldeki forvet hattından farklı profilde bir oyuncu istediğini de üstü kapalı olarak dile getirmişti. 
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Batshuayi ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e karşı galibiyet golünü atmıştı. Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe kariyeri oldukça iyi başladı. Kanarya bu haftayı 'bay' geçtiği için Batshuayi, mevcut sisteme adapte olmak için ekstra zaman kazandı. 
  • Jorge Jesus kararını verdi: Forvette ilk tercih Michy Batshuayi! - Fenerbahçe haberleri

    Bu dönemde Jesus oyuncusuyla bire bir görüşmeler de yapıyor. Rennes karşılaşmasında Belçikalı forvetin 11'de olması bekleniyor.

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