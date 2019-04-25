İlk transfer Luyindama!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi Luyindama olacak.

Sarı-Kırmızılıların ocak ayında Standard Liege Kulübü’nden kiraladığı Cristian Luyindama’nın bonservisi haziran ayında alınacak. Galatasaray Kulübü, 6 ay için 3 milyon euro kiralama bedeli ödediği Luyindama için Belçika ekibine 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini alacak ve oyuncu 3 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray için imzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında oyuncunun performansı ile bağlantılı bir madde yok. Çünkü Luyindama’nın kontratında 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.