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İlk transfer Luyindama!

Standard Liege'den kiralanan Christian Luyindama'nın performansından memnun olan sarı-kırmızılılar, 1.91'lik Kongolu stoperin bonservisine 5 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray’da yeni sezonun ilk transferi Luyindama olacak.

Sarı-Kırmızılıların ocak ayında Standard Liege Kulübü’nden kiraladığı Cristian Luyindama’nın bonservisi haziran ayında alınacak. Galatasaray Kulübü, 6 ay için 3 milyon euro kiralama bedeli ödediği Luyindama için Belçika ekibine 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini alacak ve oyuncu 3 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray için imzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında oyuncunun performansı ile bağlantılı bir madde yok. Çünkü Luyindama’nın kontratında 5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyordu.

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