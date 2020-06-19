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Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300),Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.

— Mustafa Varank (@varank) June 19, 2020

Bakan Varank testin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Tesisleri'nde, Genel Müdür Mahmut Akşit'ten bilgi alan Varank, 10'dan geriye sayılmasının ardından prototip testini başlatma komutunu verdi.

Varank, başarıyla gerçekleşen testin ardından yaptığı konuşmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen motorun Türkiye'nin savunma sanayisi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

"Bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar, orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" ifadesini kullanan Varank, bu motorun birçok farklı platformda da kullanılabileceğini aktardı.