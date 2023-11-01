İlklerin üniversitesi! Dünyanın ilk beşli çapraz karaciğer nakli yapıldı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü yine bir ilke imza attı. Daha önce üçlü ve dörtlü çapraz karaciğer nakilleriyle tıp literatürüne giren enstitü, beşli çapraz karaciğer naklini de başarıyla gerçekleştirdi. Yöntem, organ nakli bekleyen milyonlarca hastaya da umut oldu. Dünyanın konuştuğu merkez kapılarını Habertürk'e açtı.

Malatya'da 20 yıl önce kurulan enstitü, Türkiye'nin yüz akı oldu. Şimdiye kadar 3 bin 600 kişiye karaciğer nakli yapılarak, hayat verildi. Üçlü çapraz nakliyle birlikte dünyaya ismini yazdıran enstitülerden biri oldu. Bu yıl ise dörtlü ve beşli çapraz nakillerle ismini dünyada ilklere imza attırarak duyurdu.

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BACAĞI KIRILINCA DOKTORA GİTTİ, KARACİĞER YETMEZLİĞİNİ ÖĞRENDİ

15 yaşındaki Esma, bacağı kırıldığında doktora gitti ve karaciğer yetmezliği olduğunu öğrendi. Sonra hem onun için, hem de tıp dünyası için bir ilk olan ameliyat gerçekleşti. Dünyada ilk kez beşli çapraz karaciğer nakli ameliyatı gerçekleştirildi. O ameliyatın altında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü personelinin imzası var.

ENSTİTÜ GEÇEN TEMMUZ AYINDA DÖRTLÜ ÇAPRAZ KARACİĞER NAKLİYLE TIP LİTARÜRÜNE GİRDİ

Dörtlü çapraz karaciğer nakli ameliyat masasına yatan hastalar tek tek sağlığına kavuşmaya başladı. Tuba Gül Yıldırım da onlardan biri. Yıldırım, "Dörtlü çapraz ameliyata girdik. Yani 8 kişi birden ameliyata girdik, 4 kişi alıcı 4 kişi verici, hepsi de birbiriyle uymayan donörlerdi. Beni en çok korkutan şey kızım ve kızımın annesiz olarak yola devam etmesi" diye konuştu.

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TANIMADIĞI BİRİNE HAYAT VERİRKEN BİR BAŞKA KİŞİ DE ONUN OĞLUNA HAYAT VERDİ

Şimdiye kadar mamayla beslenen 8 yaşındaki Mervan da tedavi oldu. Bu noktada Mervan'ın annesi bir başkasına bir başkası da ona hayat verdi. İlk defa ekmeğin, sütün, yoğurdun tadına vardı şimdi ise akranlarıyla birlikte koşmayı, oynamayı, okula gitmeyi hayal ediyor.

TÜRKİYE'DE VE AVRUPA'DA EN FAZLA KARACİĞER NAKLİ YAPAN MERKEZ

Merkezin Türkiye'de ve Avrupa'da en fazla karaciğer nakli yapan merkez olma unvanına kavuştuğunu belirten Prof. Dr. Sezai Yılmaz, "Şimdiye kadar 3 bin 600 üzerinde karaciğer nakli yaptık bunların yüzde 90’nı canlı karaciğer nakli. Tıpçılar, cerrahların organ nakli cerrahların yapacağı bir iş de değil. Amerika’da iki Türk profesör ile beraber çalışıyoruz. Organ nakli bekleyen, fakat uyumsuz canlı verici olan hastaları bir havuzda topluyoruz. Bu havuzda bütün parametreleri kayıt ediyoruz. Bu donör kendi hastası için olumsuz olabilir. Ama başka bir hasta için uyumlu olabilir. Malatya’da biz 10 masayı, yani 5 alıcı 5 vericiyi geçen ay burada başarıyla, 5’li canlı vericinin karaciğer naklini çapraz karaciğer nakli sistemi sayesinde gerçekleştirdik" dedi.

100'E YAKIN PERSONEL ÇALIŞTI

Ameliyatta 100’e yakın personelin çalıştığını aktaran Prof. Dr. Yılmaz, "Dörtlü yapan dünyada yok. Şimdiye kadar 3 kez 4’lü karaciğer nakli yapıldı, 3’ü de Malatya’da gerçekleştirildi. Beşli çapraz karaciğer nakli dünyada bir kez yapıldı o Malatya’da yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinde karaciğer nakli eğitimi almak için konuk eğitim üyeleri ve akademisyenler, gelmiş vaziyette… Almanya’dan, İngiltere’den, Hollanda’dan, Belçika’dan, Polonya’dan, Rusya’dan, Nijerya’dan, Kenya’dan, Ürdün’den, Cezayir’den, Filistin’den ve bizim orta Asya’daki Türk Cumhuriyetinin hem hepsinden.

Şu anda Kore canlı verici karaciğer nakli sıralamasında dünyada birinci sırada, ülkemiz ikinci sırada yer alıyor. Sayısal olarak baktığımızda biz Kore’den daha fazla yapıyoruz. Fakat Kore’nin nüfusu daha düşük olduğunda dolayı oranda onlar bizim önümüze geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİLİNMEDİK MADDELER TÜKETİLMEMELİ"

Prof. Dr. Yılmaz, "Şuna iyi gelir, zayıflığa iyi gelir diyerekten, bilinmedik birtakım şifalı bitkiler adı altındaki maddeler, bunlara bağlı o kadar karaciğer yetmezliği görüyoruz. Son yılların en önemli sıkıntısı obezite, karaciğer yağlanması yine karaciğerin en büyük düşmanlarında bir tanesi. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda, ülkemizin karaciğer sirozuna sebebiyet veren faktörlerin başında gelecek" dedi.