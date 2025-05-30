İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 27 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı
Giriş: 30.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:02
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde olmak üzere 3 bin 688 okul ve 55 bin 748 salonda yapıldı.
70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 673 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.
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