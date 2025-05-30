Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Haberler Gündem Eğitim İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

        Milli Eğitim Bakanlığınca, 27 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre, sınav, 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde olmak üzere 3 bin 688 okul ve 55 bin 748 salonda yapıldı.

        70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 673 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Ağır müebbet istendi beraat etti!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Darp edilen kadın hastanede öldü!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Kız çocuklarının görüntülerini paylaştı! Sınır dışı!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        Şoför kapıları kapattı! Otobüste dehşete düşüren taciz iddiası!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Eyüp Subaşı'nın ifadesi ortaya çıktı
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        3 çocuk annesi boğularak öldürüldü!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        4,5 milyar liralık sahte döviz ele geçirildi!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi