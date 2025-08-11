"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" atamaları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.

Böylece, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.

