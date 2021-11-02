Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıkladığı 16-22 Ekim il bazında Covid-19 vaka sayıları araştırılıyor. İşte 2 haftada bir güncellenen Türkiye koronavirüs risk haritası...
16-22 EKİM HAFTALIK VAKA SAYILARI AÇIKLANDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "16-22 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021
BU İLLERE DİKKAT!
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2021
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
YORUMLAR