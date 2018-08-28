Ilves - IFK Mariehamn sahaya çıkıyor

Ilves ve IFK Mariehamn, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:30. Ilves 37 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken IFK Mariehamn 20 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Ilves, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. IFK Mariehamn son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 586. İddaa'da Ilves kazanır 1.75, berabere biter 3.00, IFK Mariehamn kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ilves son haftadaki IFK Mariehamn müsabasında 0-1 kazandı.

IFK Mariehamn ise Ilves karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 6 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Ilves, 14 gol attı ve 6 gol yedi.

IFK Mariehamn, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IFK Mariehamn 8 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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