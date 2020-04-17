İmam hatip lisesi öğrencileri Harvard ve Yale üniversitelerinden sertifika aldı

AA

Okuldan yapılan açıklamada, Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin Türkiye'nin ve dünyanın geçtiği bu hassas süreçte hemen aksiyon aldığı ve öğrencilerine en güzel imkanları sunmak adına idaresi, hocaları ve tüm personelleriyle çalıştığı belirtildi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verildiği bu süreçte uzaktan eğitimin büyük önem kazandığına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin hem okul müfredatını online takip ettiği hem de dünyaca ünlü üniversite ve kurumlardan ilgilerine uygun alanlarda eğitimleri tamamlayarak sertifika kazandıkları aktarıldı.

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin fen lisesi müfredatı uygulayan bir proje okul olduğu hatırlatılan açıklamada, burada öğrencilerin hayata her yönüyle hazırlanmaya çalışıldığı, Harvard ve Yale üniversiteleri gibi marka kurumlardan eğitim aldıkları, böylece öğrencilerin henüz lisedeyken üniversite sertifikası sahibi oldukları kaydedildi.

Dünyaca ünlü üniversitelerden sertifika alma çalışmalarını lisede 2 yıldır sürdürülen "Vizyoner Hedefler" projesinin önemli bir faaliyeti olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Kısaca 'VİZE' olarak adlandırılan proje kapsamında bütün 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerimiz 3 alanda kendilerini geliştirmektedirler. Özellikle günümüz dünyasında öğrencilerin kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri çalışmalar büyük ehemmiyet kazanmaktadır. Bu çerçevede öğretmenlerin rehberliğinde liderlik, girişimcilik ve toplumsal hizmet konularında çalışmalar sürdürülmektedir. Öğrenciler derslerden sorumlu oldukları proje görevlerini bu çerçevede tamamlamaktadırlar. Kendilerine verilen çizelgede okuyacakları kitaplar, izleyecekleri bilgilendirici videolar, gezecekleri yerler, sunum ve online dersler olmak üzere 5 temel vazife bulunmaktadır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen okulun Akademik Danışmanı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkın Asan, "Öğrenciler bu tür çalışmalara okulumuza başladıkları günden itibaren hazırlandılar. Altyapısı hazır olan çocuklarımız mentör hocalarımızın yönlendirmeleriyle bu güzel çalışmayı tamamladılar. Gayemiz, çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevrelerine, milletimize ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için gayret etmektir." ifadelerini kullandı.

- "Ülkemizi uluslararası platformalarda temsil edeceğiz"

"Vizyoner Hedefler" projesi kapsamında online eğitim alan 10. sınıf öğrencisi Lale Şevval Göncüoğlu, hocalarının desteği ve yönlendirmeleriyle Harvard ve MIT üniversitelerinin ortak kurduğu bir online ders platformu olan EDX'te ileride okumak istediği alanla ilgili birçok derse ulaşma imkanı elde ettiğini belirtti.

Uluslararası hukuk okumayı ve kadın haklarına yönelik çalışmalarda bulunmayı hedeflediğini anlatan Göncüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hedeflere ulaşmak ve üniversite öncesi başlattığım projelerime yön vermek adına Harvard, Yale, Stanford, Upenn ve Michigan gibi bu alanda online ders veren üniversitelerin sunduğu eğitimlere yöneldim. Bu üniversitelerin profesörlerinden eğitim almak, alanında uzman kişilerin tecrübelerini dinlemek beni her zaman heyecanlandırdı. Böyle bir fırsatı elde etmek ve üniversite seviyesinde dersler görmek tahmin edebileceğimden çok daha güzel bir tecrübe oldu. Benim gibi lisansını Harvard'da yapmak isteyen bir öğrenci için EDX ve sunduğu dersler altın değerinde."

Bu platformdan yararlanmaları için arkadaşlarına bu alanda olabildiğince yardım etmeye çalıştığını belirten Göncüoğlu, "Bize sunulan bu fırsatlar sayesinde ileride ülkemizi uluslararası platformalarda en iyi şekilde temsil edeceğimize ve potansiyelimizi en iyi şekilde kullanacağımıza inancım tam." ifadesini kullandı.