Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İmambayıldı birleşik mi, ayrı mı yazılır? İmambayıldı nasıl yazılır? TDK imla

İmambayıldı kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? İmambayıldı birleşik mi, ayrı mı yazılır? İmambayıldı nedir? İşte cevabı...

İmambayıldı nasıl yazılır

İmambayıldı sözcüğü nasıl yazılır? İmambayıldı birleşik mi, ayrı mı yazılır? İmambayıldı nedir? Pek çok kişi, imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

İMAMBAYILDI DOĞRU YAZIMI NASIL?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, imambayıldı şeklinde birleşik olarak yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "imam bayıldı" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "imambayıldı"dır. 

İMAMBAYILDI NEDİR? 

Geleneksel Türk lezzetleri arasında yer alan imambayıldı yemeği TDK sözlüğüne göre "Bütün olarak kızartılmış ve ortası yarılmış patlıcanın içine soğan, sarımsak ve domatesli iç konularak yapılan zeytinyağlı yemek." şeklinde tanımlanmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 03.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
Zelzele nasıl yazılır? Zelzele ne demek? Zelzele TDK imla
GÜNDEMZelzele nasıl yazılır? Zelzele ne demek?
BÜYÜK OPERASYON! Son dakika haberi: Ankara'da suç örgütlerine silah temin eden çeteye operasyon
GÜNDEMBüyük operasyon! Suç örgütlerine silah temin ...
Marmaris'de 5.1 büyüklüğünde deprem! 3 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMMarmaris açıklarında korkutan deprem
Son dakika... 69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf! - Haberler
GÜNDEMHerkesi şaşkına çeviren fotoğraf!
Son dakika... Meteoroloji uyardı! Kuvvetli rüzgar ve yağmur geliyor! - Haberler
GÜNDEMYağmur öncesi son güzel hava!
Adana'da balkonda silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
GÜNDEMBalkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
Beyoğlu'nda çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi
GÜNDEMÇökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara ...
Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli öldü
GÜNDEMHafif ticari aracın çarptığı Iraklı bisikletli öldü
Balıkesir'de aileler arası kavga kanlı bitti: 1 ölü, 10 yaralı
GÜNDEMAileler arası kavga kanlı bitti: 1 ölü, 10 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X