Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre imam Mehmet Uygun, yaklaşık 2 yıl önce Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Süngüt köyüne atandı. Uygun, yaz aylarında 150 hane olan ancak kışın 30 haneye düşen köydeki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istedi. Atıl haldeki okulun bir bölümünü okuma evi yapmak isteyen Uygun, köylülerin de desteğini aldı. İlçe merkezinde çok sayıda esnafı ziyaret ederek destek isteyen Uygun, köylülerin yardımıyla atıl binayı yeniden düzenledi. Kütüphanenin yanı sıra bilgisayar, sinevizyonun da bulunduğu okuma evine çevredeki okulların öğretmenleri de kitap desteği yaptı. Yaklaşık 2 ayda tamamlanan proje sonrasında köylüler boş vakitlerinde kitap okumak ya da ders almak için okuma evine gelmeye başladı.

"GENÇLERİ TEŞVİK EDİYORUZ"

İlk görev yeri olan Süngüt'te köylülerin sevgisini kazanan imam Mehmet Uygun da "İçerisinde kütüphane, sinevizyon ve oturma yerlerinin olduğu bu odayı hep birlikte yaptık. Yaz aylarında Kur'an kursumuzu burada veriyoruz, gençlerin ve çocukların daha çok dikkatini çekiyor burası ve katılmak istiyorlar. Akşamları gençlerle burada filmler hatta bazı Avrupa maçlarını izliyoruz. Burada bu güzellikleri sunduğumuz arkadaşlarımızla namaz saatinde camiye gidiyor ve namazın ardından tekrar burada buluşuyoruz. Camiye gelmeleri için onları teşvik ediyoruz" dedi.

"HER ŞEY GENÇLER İÇİN"

Okulun yanındaki metruk binaları yıktıklarını, okuma evi önünde çocuklara büyük oyun alanı oluşturduklarını ifade eden Uygun "Köyün konağı olan yeri de gençlerimiz için sportif aktiviteler yapabilecekleri bir alana çevirmek istiyoruz. Masa tenisi, langırt gibi gençlerin dikkatini çeken şeyleri koymak ve gençleri kötü alışkanlardan uzaklaştırmak istiyoruz. Her şey gençler ve çocuklar için. İnşallah bunda da muvaffak oluruz" diyerek hayırseverlerden de destek istedi.

İmama destek veren köylülerden 83 yaşındaki Kemal Alemdar, "Hocamızdan Allah razı olsun. Çok uğraştı. Bizim köyün adamı gibi oldu" dedi. Bahri Yaylı da imamın önderlik ettiği projeye maddi manevi destek olduklarını belirterek "İnşaatında biz çalıştık. Kendi aramızda bir şeyler toparladık eksikleri gidermek adına" ifadelerini kullandı. Muhtar Abdurrahman Dandan da "Biz köyün büyükleri de yardımcı olduk ve burada bu güzel projeyi hayata geçirdik" şeklinde konuştu. Okuma evine kitap desteği yapan Mustafa Yıldız adlı öğretmen de "İnanıyorum ki gençler bu sayede burada kalmak isteyeceklerdir. Bu yönüyle proje çok hoşuma gitti, keşke köylerde gençlerimizi tutabilsek" dedi.





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