İmamoğlu duyurdu, 30 bin öğrenciye burs

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlandığını duyurdu. İmamoğlu 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 TL yardımda bulunacağını açıkladı.

Başvuru için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden kayıt yaptırılabileceği ifade edildi.

— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2019

Başvuru koşulları şöyle açıklandı;

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek