İmamoğlu duyurdu, 30 bin öğrenciye burs

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbullu üniversite öğrencileri için eğitim yardımına başlandığını duyurdu. İmamoğlu 30 bin öğrenciye yıllık 3 bin 200 TL yardımda bulunacağını açıkladı.
Başvuru için gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden kayıt yaptırılabileceği ifade edildi.
— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 19, 2019
Başvuru koşulları şöyle açıklandı;
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek
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