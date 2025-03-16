Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İmamoğlu: Silahlar susmalı | Son dakika haberleri

        İmamoğlu: Silahlar susmalı

        İmamoğlu, "Silahlar susmalı, çatışma bitmeli, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı, eşit paydaşı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin gönül rızasıyla özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde çözülmelidir." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:17 Güncelleme: 16.03.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu: Silahlar susmalı
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim öncesinde Diyarbakır'da partililerle buluştu.

        Partisinin ön seçim çalışmaları kapsamında kente gelen İmamoğlu, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada, kadim kent Diyarbakır'da bulunmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

        "BİR DEMOKRASİ DEVRİMİDİR"

        Ön seçim çalışmalarına değinen İmamoğlu, "Bu yürüyüş Cumhuriyet Halk Partisinin tabandan tavana yürüyüşüdür. Bu yürüyüş gelecek hafta sonu büyük bir demokrasi şöleniyle sonuçlandırılacak ve çok güçlü bir başlangıç yapacak. Bu yürüyüş bir demokrasi devrimidir." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İmamoğlu, bu yürüyüşü partiye kazandıran ve destekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tüm parti yöneticileri ile partililere teşekkür etti.

        İmamoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu kutlu yürüyüş önümüzdeki pazar günü başlayacak ve göreceksiniz sandığı milletin önüne koyacağız. Seçim sandığı bu milletin dertlerine derman olacak tek noktadır. Ülkemize hızla bereket gelecek, ülkemiz gayretli, adaletli bir yönetime kavuşacak. Türkiye'de gelmiş geçmiş en demokrat, en özgürlükçü yönetimi kuracağız. Ülkemiz demokratik, adil ve özgürlükçü yeni sistemiyle sadece yakın coğrafyamıza değil göreceksiniz tüm dünyaya ilham kaynağı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden hak ettiği saygın, etkili, milletin gücünü hissettiren, gösteren bir seviyeye ulaştıracağız. Milletimizin her bir ferdi, bu ülkenin ve devletin her bir ferdi, 86 milyon insanımız bu devletin tek sahibi olduğunu en güçlü şekilde hissedecek ve bizzat yaşayacak. Hiç kimse kendisini dışlanmış, güvensiz hissetmeyecek."

        REKLAM

        Türkiye'nin barışa, huzura kavuşmasının çok önemli ve çok değerli bir amaç olduğunu ifade eden İmamoğlu, yapılacakların samimiyetle, şeffaflıkla, insanlıkla, tutarlılıkla yapılması gerektiğini belirtti.

        "SİLAHLAR SUSMALI, ÇATIŞMA BİTMELİ"

        "Sandık, seçim menfaati değil, milletimizin menfaati düşünülmeli." diyen İmamoğlu, şiddetle, çatışmayla, terörle hiçbir sorunun çözülemeyeceğini vurguladı.

        İmamoğlu, "Silahlar susmalı, çatışma bitmeli, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır. Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı, eşit paydaşı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin gönül rızasıyla özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi zemininde çözülmelidir." dedi.

        "BU GÜZEL ÜLKENİN, BU AZİZ MİLLETİN BAKIN GÖRECEKSİNİZ BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZERİZ"

        Belediyelere yapılan görevlendirmeleri ve haklarında açılan davaları eleştiren İmamoğlu, güven ve adaletin önemine işaret etti.

        REKLAM

        İmamoğlu, "Bugün buraya sizinle yeni bir geleceği kurmaya geldim. Yaralarımızı sarmaya, kırılmış gönülleri onarmaya, bölünmüş yürekleri bir araya getirmeye, özlemini duyduğumuz barışı hep birlikte inşa etmeye geldim. Bu ülkenin en büyük gücü, paydaşlığı, birliği ve ortak geleceğidir. Bugün burada yeni bir dönemin kapısını aralamak için bir aradayız. Partimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' demiş. Bu sözü zihninizden çıkarmayın. Cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, hukukun üstünlüğünü, sosyal devleti olması gerektiği gibi hayata geçirdiğinizde bu güzel ülkenin, bu aziz milletin bakın göreceksiniz bütün sorunlarını çözeriz. Bu memlekete bereket, huzur yağar." şeklinde konuştu.

        İktidar olacaklarına inandıklarını belirten İmamoğlu, 23 Mart'ı demokrasi şölenine dönüştürmek istediklerini kaydetti.

        İmamoğlu, baharın müjdecisi nevruzu, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladığını ifade ederek, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük direnişin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle andığını belirtti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"