Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

İmamoğlu Yedikule Gazhanesi´nin açılışını yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih'e bulunan Yedikule Gazhanesi'nin açılışını yaptı. İmamoğlu, "Bu dönem bu şehri tarihine, kültürel zenginliklerine, ecdat yadigarlarına ilgisizliğe, başka bir duyarlılık sürecini ortaya koyduk. Miras yediliğe son verdik ama başka bir şey yaptık, emanet mirasa hep birlikte kararlı bir şekilde sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi

İmamoğlu Yedikule Gazhanesi´nin açılışını yaptı
DHA

1880 yılında inşa edilen ve 1993 yılında hizmet dışı bırakılarak atıl durumda kalan Yedikule Gazhanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekiplerinin restorasyonu sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından tekrar hizmete alındı.

Açılış programında konuşan İmamoğlu, "İstanbul´umuzun başta tarihi yarımada olmak üzere, tarihi eserlerini korumak ama bir hazireyi, ya da bir türbeyi, ya da bir camiyi, ya da bir tarihi yapıyı; bu çok eski dönemden kalan bir kilise kalıntısı olabilir, bir sur kalıntısı olabilir, hepsi aslında bizim emanetlerimiz. Biz o emanetleri açığa çıkarıp, dünyaya servis etmekle yükümlüyüz. Biz aslında miras yedi dönemine son verdik. Bu dönem bu şehri tarihine, kültürel zenginliklerine, ecdat yadigârlarına ilgisizliğe başka bir duyarlılık sürecini ortaya koyduk. Miras yediliğe son verdik ama başka bir şey yaptık, emanet mirasa hep birlikte kararlı bir şekilde sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

"BEN İSTANBUL'U 16 MİLYONUN AŞKIYLA SEVİYORUM"

Açılış törenine katılanlara seslenen İmamoğlu, "Kimse bizi birbirimize düşüremeyecek. Hiçbir kötü sözün bizde karşılığı olmayacak, iyileşeceğiz. Biz, milletimizin iyileşme karakterine, iyi vicdanına yüksek oranda güveniyoruz ve o kalbi güzel insanlarımıza yani 86 milyon insanımıza yani 16 milyon İstanbulluya; göreceksiniz bu güzel günleri, sizin hepinizin huzurunda yaşatmaya söz veriyoruz. Her ne kadar İstanbul´a dair kişisel arzular, hayaller kurulsa da, ben öyle kurmuyorum. Benim kişisel bir hayalim, kişisel bir aşkım yok İstanbul´a. Ben İstanbul´u 16 milyonun aşkıyla seviyorum onu söyleyeyim. Türkiye´yi de 86 milyonun aşkıyla sevmek gibi. Zaten esas olan öyle bir aşktır, öyle bir sevgidir. Bireyselleşmemeli, toplumsal olmalı. Ben o kavramlarla bu şehre ve bu ülkeye tutkuyla bakan, milletimizin her bir ferdine duyduğum saygıyla, özenle görevimi yapmaya ve hiçbir sorumluluktan kaçmamaya da devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"ESAS MESELE GÖNÜLDEKİ DAVADIR"

İmamoğlu, "Ben çok net söyleyeyim, bu dava adına önümüze hangi engelleri koyarlarsa koysunlar, hani bizim davamız başka bir dava, önümüze hangi mahkeme davalarını koyarlarsa koysunlar yolumuzda kararlı bir şekilde yürüyeceğiz. Çünkü esas mesele gönülde ki davadır, o dava da milletin gönlünde ki davadır. Ben o davayı kazanacağım. O diğer davaların bende hiçbir hükmü yok, kıymeti de yok. Milletimize, bu güzel şehrimize, hemşehrilerimize ve bütün ülkemize, 86 milyon insanımıza sevgimle, saygımla ve gerçekten sorumluluk duygumla, aynı zamanda büyük coşkumla, canla başla çalışmaya, size layık olmaya, asla vazgeçmemeye devam edeceğim" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar biyografisi
GÜNDEM Alparslan Bayraktar kimdir?
Yusuf Tekin kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hayatı
GÜNDEM Yusuf Tekin kimdir?
Mahinur Özdemir Göktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş hayatı ve biyografisi
GÜNDEM Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?
Kabine açıklandı: Bakanlardan ilk mesajlar - Son dakika kabine
GÜNDEM Bakanlardan ilk mesajlar
Hakan Fidan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hayatı ve biyografisi hakkında
GÜNDEM Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS'ye girecek evlatlarımıza Allah'tan zihin açıklığı diliyorum
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS mesajı
Abdülkadir Uraloğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hayatı
GÜNDEM Abdülkadir Uraloğlu kimdir?
Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kimdir, nereli ve mesleği nedir? İşte Ömer Bolat'ın biyografisi
GÜNDEM Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat kaç yaşında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı yeni Kabine’nin şifreleri!
GÜNDEM İşte yeni Kabine'nin şifreleri
Son dakika haberi: Yeni kabine açıklandı! MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı makamları boşaldı! Gözler artık burada...
GÜNDEM 3 makam boşaldı! Gözler artık burada...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.