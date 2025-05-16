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        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı verildi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu’nun tutukluluğuna devam kararı verildi

        İBB'ye yönelik yürütülen "mali suçlar" soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğer şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleşti. Hakimlik, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 16.05.2025 - 16:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:07
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        Tutukluluğa devam kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında, "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

        “Mali suçlar” soruşturması kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan ve ardından görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Fatih Keleş, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı, Murat Kapki, Ali Nuhoğlu ve beraberindeki şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

        TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

        Sulh Ceza Hakimliği’ndeki aylık tutukluluk incelemesinde Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmayacağına dair dilekçe sundu. Diğer şüpheliler ise SEGBİS ile bağlanarak tahliyelerini talep etti.

        Hakimlik, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un da aralarında olduğu 31 kişi hakkında üzerlerine atılı suçlar için öngörülen ceza miktarı, delilleri yok etme, gizleme, değiştirme, tanıklar ve mağdurlar üzerinde baskı yapma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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        #Ekrem İmamoğlu
        #haberler
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