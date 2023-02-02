İmar affı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu durumdan yararlanmayı bekleyen onlarca vatandaşımız; imar affında son durum nedir, ne zaman çıkacak sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, yeni imar affı ile ilgili tüm bilgiler...