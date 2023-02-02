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İmar affı çıkacak mı, son durum nedir? Yeni imar barışı ne zaman çıkacak?

İmar affı ile ilgili aramalar iyice yoğunlaşmış durumda. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşlarımızın gözü kulağı TBMM'den gelecek haberlerde. Söz konusu duruma dair son gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, yeni imar barışı hakkında bilgiler...

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  • İmar affı çıkacak mı, son durum nedir? Yeni imar barışı ne zaman ve hangi tarihte çıkacak? İmar barışı affı

    İmar affı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Söz konusu durumdan yararlanmayı bekleyen onlarca vatandaşımız; imar affında son durum nedir, ne zaman çıkacak sorularının cevaplarına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, yeni imar affı ile ilgili tüm bilgiler...
  • İmar affı çıkacak mı, son durum nedir? Yeni imar barışı ne zaman ve hangi tarihte çıkacak? İmar barışı affı

    İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

    İmar affı kanun teklifi 11 Ekim’de TBMM Başkanlığı tarafından komisyona sevk edildi. İmar affının kapsamı ve ne zaman çıkacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında hükümet kanadından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.
  • İmar affı çıkacak mı, son durum nedir? Yeni imar barışı ne zaman ve hangi tarihte çıkacak? İmar barışı affı

    “MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR”

    BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından İmar affı TBMM’ye geçtiğimiz Ekim ayında sunulmuştu. TBMM Başkanlığı ise konuyu komisyona sevk etmişti. Destici yaptığı açıklamada yüz binlerce vatandaşın ve binlerce ailenin iptal edilen yapı kayıt belgeleri sonucunda idari para cezası ve yıkım kararıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek “ 
  • İmar affı çıkacak mı, son durum nedir? Yeni imar barışı ne zaman ve hangi tarihte çıkacak? İmar barışı affı

    Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.Konu şimdilik değerlendirme sürecinde.
  • İmar affı çıkacak mı, son durum nedir? Yeni imar barışı ne zaman ve hangi tarihte çıkacak? İmar barışı affı

    İMAR AFFI NEDİR?

    İmar affı gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna denir. İmar affının bir diğer adı imar barışıdır. İmar affı (imar barışı) ilk kez 1984'de çıkarıldı.

    Affın amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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