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İMEİ kayıt ücreti, 7 Temmuz 2023 Cuma tarihli Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Her sene yeniden değerleme oranına göre artış gösteren IMEI kayıt ücreti 2023 Ocak ayında 6 bin 91 TL'ye yükselmişti. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye kaydı için ödenen İMEİ telefon kayıt ücretine yüzde 228 oranında zam geldi. Vergi ve harç ücretlerine yapılan zammın ardından gözler "Yurt dışı telefon İMEİ yeni kayıt ücreti ne kadar oldu, ne zaman yürürlüğe girecek ve kaydı nereden, nasıl yapılır?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 Temmuz yurt dışı telefon İMEİ yeni kayıt ücreti ve ...