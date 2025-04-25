Immobile'den Beşiktaş'ta ilk hat-trick!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 36, 52 ve 59. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada da Arroyo’dan geldi.

Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı.