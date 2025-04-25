Immobile'den Beşiktaş'ta ilk hat-trick!
Beşiktaş'ın tecrübeli santrforu Ciro Immobile, Hatayspor karşısında attığı 3 golle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 36, 52 ve 59. dakikada Ciro Immobile, 53. dakikada Rafa Silva ve 78. dakikada da Arroyo’dan geldi.
Immobile, attığı bu gollerle siyah-beyazlı forma altında ilk kez hat-trick yaptı.
GOL SAYISINI 18'E YÜKSELTTİ
İtalyan futbolcu, Beşiktaş’ta tüm kulvarlarsa ise 18 gole ulaştı. Ligde 26 müsabakada 14 kez rakip fileleri sarsan Immobile, Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında 8 mücadelede 2, TFF Süper Kupa’da da yine aynı şekilde 2 gol kaydetti.