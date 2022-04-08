Arapça "kuru sıcak" anlamına gelen Ramad kökünden gelen Ramazan kelimesi Hicri takvime göre senenin 9. ayı olan ayın adıdır. İslam dinine göre mübarek kabul edilen üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı Müslümanlar arasında ibadet ayı ve oruç ayı olarak da bilinir. Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutulması farzdır. Bu sebeple her sene Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de İmsakiye ve illere göre iftar saatleri ile sahur saatleri olur.

Diyanet İşleri Başkanlığı, her sene Ramazan ayı henüz başlamadan illere göre imsak ve idftar vakitlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesini yayınlar. Diyanet Ramazan imsakiyesine göre oruca niyet edilen imsak (sahur) vakti ile iftar vakti Müslümanlar tarafından öğrenilmiş olur.

Ülkenin dört bir yanında ilgiyle takip edilen 2022 Ramazan imsakiyesi de Ramazan ayı başlamadan önce duyuruldu. 2022 Ramazan ayı, 2 Nisan Cumartesi günü tutulan ilk oruçla başladı. İşte il il iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesi

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