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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İnanılmaz ama gerçek! Bu evin içinde türbe var!

İHA

'Evliyalar ve Sultanlar şehri' olarak da anılan Bursa'da bir evde bulunan Tezeren Dede türbesi, Ramazan ayında vatandaşların ilgi odağı oluyor. ‘Tezeren Dede’ türbesi, üzerine inşa edilen evin içinde bulunmasıyla dikkati çekiyor

Tezeren Türbesi

Bursa'da Uludağ’ın eteklerindeki Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan bahçeli, iki katlı bir evin birinci katında bulunan Tezeren Dede türbesi, özellikle Ramazan ayı, dini bayram ve kandillerde, şehir dışından da olmak üzere çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Türbenin bugünkü halini alması ise 20. yüzyılın başına dayanıyor.

TÜRBEYİ, EVİN İÇİNE ALMIŞLAR

İHA'da yer alan habere göre Fatih Sultan Mehmet zamanında lokman hekim olarak yaşadığına inanılan Tezeren Dede'nin türbesi, 1900'lü yılların başında bir aile tarafından yapılan evin içinde kalmış. Soyadı kanunuyla birlikte “Tezveren” soyadını alan ailenin üyeleri, yaklaşık üç yıl önce boşaltılana kadar evde yaşamış.

DUA EDİP DİLEKTE BULUNUYORLAR

Özellikle Ramazan ayında şehir dışından çok sayıda ziyaretçinin akınına uğrayan türbeye gelen vatandaşlar, Tezeren Dede'nin kabri başında evlenmek, iyi bir iş, bebek sahibi olmak için Allahü Teala'ya dua ediyor. Bazı kadınlar ise türbe içinde Kur'an-ı Kerim okuyor. Ramazan ayında türbelerini gezdiklerini ifade eden vatandaşlar Tezeren Dede’nin kabri başında da dua ettiklerini söyledi.

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