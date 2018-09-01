Incheon United - Ulsan Horang-i maçı istatistikleri

Incheon United ve Ulsan Horang-i, 02 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Incheon United 21 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Ulsan Horang-i 45 puanda ve 3. sırada. Incheon United, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Ulsan Horang-i, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 581 kodlu maçı oynayanlar; Incheon United galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Incheon United önceki hafta Jeju United mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Ulsan Horang-i ise FC Seoul karşılaşmasında 4-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Incheon United, 20 gol attı ve 21 gol yedi.

Ulsan Horang-i ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ulsan Horang-i, 19 gol atarken 16 gol yedi.

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