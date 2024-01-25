Haberler Biyografi İnci Taneleri Dilber kimdir, gerçek adı nedir? Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

İnci Taneleri dizisinin Dilber karakterine kim hayat veriyor? İnci Taneleri dizisi perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanacak. İnci Taneleri Dilber'in pavyon dansı ise fragmanda yer aldı. Dilber karakterini ise Hazar Ergüçlü canlandıracak. Peki İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü kimdir, kaç yaşında? Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 16:29 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:29 facebook

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İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok ünlü isim oyuncu kadrosunda yer alıyor. Güzel oyuncu fragmanda da dikkat çeken Dilber karakterine can veriyor. İnci Taneleri'nin Dilberi Hazar Ergüçlü kimdir? İşte detaylar...

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HAZAR ERGÜÇLÜ KİMDİR? 1992 yılında Kıbrıs’ta dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, lise eğitimini Yakın Doğu Koleji’’nde tamamlarken bu süreçte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapmıştır. 2010 yılında Derviş Zaim’in yönettiği ‘’Gölgeler ve Suretler’’ adlı sinema filminde Ruhsar karakteriyle ilk kez profesyonel anlamda kamera karşısına çıkmıştır. Aynı dönemde Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden kabul alan Hazar Ergüçlü, burada eğitimine devam etmiştir. 2011 yılında yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği ve ilk dizisi olan ‘’Kuzey Güney’’de Simay Candan karakterine hayat vermiştir. 2012 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz’ın üstlendiği ‘’Açlığa Doymak’’ isimli filmde Sena karakteriyle ikinci kez sinema severlerin karşısına çıkmıştır.