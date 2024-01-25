Haberler Televizyon İnci Taneleri konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri konusu uyarlama mı?

İnci Taneleri konusu nedir, gerçek hikaye mi? Kanal D yeni dizisi İnci Taneleri uyarlama mı? Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Yılmaz Erdoğan ile Hazar Ergüçlü'nün paylaştığı İnci Taneleri konusu araştırılıyor. Dizinin izleyicileri için "İnci Taneleri konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi?" sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:54 facebook

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İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü ilk bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor. Yılmaz Erdoğan hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı dizide, Hazar Ergüçlü de Dilber isimli bir pavyon dansçısını canlandırıyor. Peki, İnci Taneleri konusu gerçek hikayeden mi uyarlandı? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin konusu...

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İNCİ TANELERİ KONUSU Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek.