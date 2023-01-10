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Yüzyıllardır sevilerek tüketilin incir meyvesinin ana vatanı Türkiye denebilir. Özellikle Ege bölgesinin incir üretimi için oldukça kıymetli olduğu biliniyor. İçerdiği vitaminler ve minerallerle faydaları her yerde nam yapmış olan incirin çekirdeği de meyvesini aratmıyor. İşte duyduğunuzda inanamayacağınız İncir Çekirdeği Yağı Faydaları ve İncir Çekirdeği Yağı Nerelerde Kullanılır sorusunun cevabı...

İncir Çekirdeği Yağı Nerelerde Kullanılır?

İncir Çekirdeği Yağı Faydaları konusuna geçmeden önce incir çekirdeği yağının nerelerde kullanıldığını bilmekte fayda var. İncir Çekirdeği Yağı saç sağlığı ve saç bakım uygulamalarında, sivilce ve akne tedavisinde, vücuttaki çatlakların giderilmesinde, göz çevresinin canlandırılmasına, cinselliğin sağlıklı ilerleyişinde ve metabolizma ile ilgili aksaklıklarda kullanılabilir.

İncir Çekirdeği Yağı Faydaları nelerdir?

İncir Çekirdeği Yağı İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık önerilen doğal yağlardan biridir. Soğuk pres yöntemiyle elde edilen incir çekirdeği yağı vücudun her yerinde kullanılabilen doğal bir onarıcı ilaç görevindedir.

Çünkü Soğuk Pres İncir Çekirdeği Yağı Faydaları arasında şunlar sıralanır:

İncir çekirdeği yağı saçların daha parlak görünmesine ve saç köklerinin daha güçlü olmasına olanak tanır.

İncir Çekirdeği Yağı Faydaları Cilt açısından tahmin edilenden daha büyüktür.

açısından tahmin edilenden daha büyüktür. El ve dudaklarda kurumaya bağlı olarak oluşan çatlakların giderilmesine yardımcı olur.

Hücrelerin kendini yenilemesini hızlandırır ve hücresel onarımı güçlendirerek çatlamış, tahriş olmuş derinin onarılmasını kolaylaştırır.

Anne olan kadınların başlıca problemi olan doğum sonrası oluşan çatlakların iyileşmesine yardım eder.

Antibakteriyel özelliği sayesinde sivilce ve uçuk gibi kozmetik yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Omega yağ asitleri bakımından oldukça zengin olan incir çekirdeği yağı, bağışıklık sistemini güçlendirir ve güçlü kalmasını kolaylaştırır.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği bulunur.

Metabolizmanın hızlanmasına yardım eder böylelikle metabolizma yavaşlığına bağlı olarak meydana gelecek bağırsak hastalıklarının önüne geçer.

Cinsel sağlık için de oldukça faydalı olan incir çekirdeği yağı üreme hormonlarının sağlıklı şekilde salgılanmasına yardım eder.

Potasyum zengini olan incir çekirdeği yağı insülin hormonunun dengelenmesine yardım eder.

İncir Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır?

Şimdi gelelim faydaları saymakla bitmeyen İncir Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır sorusunun cevabına.

Bağışıklığı düşük olanlar her sabah 1 çay kaşığı incir çekirdeği yağı içebilir.

Çok sık uçuk çıkaranlar incir çekirdeği yağını bir hafta boyunca sadece uçuğun üzerine bir pamuk yardımıyla bastırmadan sürebilir.

Saç sağlığı için kullanacak olanlar incir çekirdeği yağından birkaç damlayı şampuan şişesinin içine katabilir.

Sivilce ve akne tedavisi için incir çekirdeği yağı kullanacak olanlar yine uçukta olduğu gibi sadece sivilcenin üzerine sürerek incir çekirdeği yağını sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa kullanabilirler.