Aydın'ın Nazilli ilçesinde, incir işçilerini taşıyan cip uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Aynur Üstün (47) öldü, 4 işçi ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nin Aşağı Bağcıllı mevkiinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Bozdoğan ilçesinden Bağcıllı Mahallesi'ne incir toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Özkan Şahan (30) yönetimindeki cip, kontrolden çıkıp, takla atarak uçurumdan yuvarlandı.

Kazada, sürücü Özkan Şahan ile işçiler Gözde Çeltiklioğlu (23),Firdevs Erdem (55),Işılay Çiftçioğlu (17),Günnur Çeltiklioğlu (48) ve Aynur Üstün yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Aynur Üstün, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.