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        Haberler Gündem Güncel İncirlik Üssü'nde Ladin'in pankartını asan 2 kişiye gözaltı

        İncirlik Üssü'nde Ladin'in pankartını asan 2 kişiye gözaltı

        Adana'da, İncirlik Üssü karşısındaki binaya 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının bulunduğu pankart astıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 19:59 Güncelleme: 31.03.2024 - 19:59
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        Ladin'in pankartını asan 2 kişiye gözaltı
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        Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sezai Karakoç Bulvarı'nda, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı ön nizamiye karşısında inşaat halinde bulunan binaya yasa dışı pankart asıldığı yönündeki ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, binada asılı halde bulduğu 2011'de öldürülen terör örgütü El Kaide'nin elebaşı Usame bin Ladin'in fotoğrafının ve çeşitli ibarelerin yer aldığı pankartı kaldırıp olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı. Pankartı binaya astıkları iddiasıyla Y.S. (18) ve H.Z. (26) gözaltına alındı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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