Independiente - 3 de Febrero düellosu

Paraguay Profesyonel Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Independiente, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü 3 de Febrero takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 23:00. Maç öncesi Independiente 5 puanla 9. sırada, 3 de Febrero 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Independiente son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. 3 de Febrero, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 448. İddaa'da Independiente kazanır 0.00, berabere biter 0.00, 3 de Febrero kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Independiente son haftadaki Deportivo Capiata müsabasında 3-1 kazandı.

3 de Febrero, Club Guarani karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Independiente, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Independiente, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

3 de Febrero, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda 3 de Febrero 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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