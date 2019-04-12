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İnegöl genelinde son günlerde yaşanan arı ölümleri hızla yayılarak devam ediyor. İnegöl'de yaklaşık 150 arı üretici hemen hemen aynı 'arı' ölümlerle karşı karşıya kaldı. İHA'nın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Arıcılar Birliği İnegöl Temsilcisi Zeynullah Soylu, şunları söyledi:
"2 yıldan bu yana en kötü sezonunu yaşıyoruz. Özellikler zirai ilaçlarından dolayı arı ölümleri bizleri çok üzüyor. Bizler çiftçilerimizle iç içe olmak durumdayız. Çünkü çiftçi olmasa arıcı olmaz, arıcı olmasa çiftçi olmaz en yakın dostlarımız çiftçilerimizdir. Çiftçilerimizden özellikle ilaçlanma zamanlarında biraz daha duyarlı davranmalarını istiyoruz. Biraz geç saatlerde ve ruhsatlı ilaçların dışında korsan ilaçlarının kullanılmamasını istiyoruz. Böyle çalışmalar olursa arıcılık daha iyi yerlere gider. Ama böyle giderse aracılık artık yok olacak. Bölgesel olarak Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'e baktığımızda arı ölümleri daha fazla görülüyor. Özellikle Ortaköy Deydinler, Kulaca, Şiphalı başta olmak üzere İnegöl'de arıcılık yapan 150 kişiye yakın kişi bu durumdan mağdur. Özellikle 50 arı üreticisi daha çok mağdur. Neredeyse İnegöl geneline baktığımızda yüzde 40 oranında arı ölerek telef olmuş durumda. Tek istediğimiz çiftçilerimiz ilaçlama yaptıklarında bizlerle istişare yapmaları, bizle birlikte hareket ederlerse herkes kazançlı çıkacak."
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