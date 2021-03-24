Mobilya ve tekstil fabrikalarında yangın 0:00 / 0:00

AA

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayii Bölgesinde bulunan bir mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi üzerine yangın, bitişikteki tekstil fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; tekstil atölyesinden patlama seslerinin geldiği, çalışanların yangının başlamasıyla dışarı çıktığı öğrenildi.

Merdivenli araç, köpük ve tankerlerle müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor.