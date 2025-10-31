Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İnegöl'de şehit babası kalp krizine yenik düştü | Son dakika haberleri

        İnegöl'de şehit babası kalp krizine yenik düştü

        2021 yılında Suriye Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır'ın babası Hasan Çakır, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 06:48 Güncelleme: 31.10.2025 - 06:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de şehit babası kalp krizine yenik düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) şehit oldu.

        Oğlunun şehadet haberi geldiğinde “Ben şehit babasıyım, vatan sağ olsun” sözleriyle bilinen baba Hasan Çakır (59), dün akşam evinde fenalaştı.

        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28)
        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28)

        Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Çakır’ı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre, kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Eşinin ölüm haberini alan Saniye Çakır, “Ben ne yapacağım şimdi sen olmadan” diyerek gözyaşı döktü. Hasan Çakır’ın cenazesinin bugün İnegöl’de toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Afrin
        #haberler
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Pakistan ile Afganistan anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan-İmralı Heyeti görüşmesi sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Rusya'dan Burevestnik açıklaması
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"