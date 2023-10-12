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        Haberler Gündem Güvenlik İnegöl'de Suriyeli 20 kaçak göçmen sınır dışı edildi

        İnegöl'de yakalanan Suriyeli 20 kaçak göçmen sınır dışı edildi

        Bursa İnegöl'de iki eve yaptığı baskında yakalanan Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen, sınır dışı edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 05:28 Güncelleme: 12.10.2023 - 05:31
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        İnegöl'de Suriyeli 20 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 2 eve yaptığı baskında Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalanıp, sınır dışı edildi.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmalarında Süleymaniye ve Sinanbey Mahallesi'nde bulunan 2 evde kaçak göçmenlerin saklandığı bilgisine ulaşıldı.

        DHA'nın haberine göre; belirlenen 2 adresi fiziki takibe alan polis, çok sayıda kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı.

        Yapılan baskında Suriye uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülen 20 kaçak göçmen, sınır dışı edildi.

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