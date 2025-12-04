İNFAZ DÜZENLEMESİ NEYİ AMAÇLIYOR?

Pandemi döneminde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi, yalnızca cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsadığı için binlerce kişi aynı suçu işlemesine rağmen “infaz eşitsizliğine” maruz kalmıştı. Yeni teklif, o dönemdeki bu eşitsizliği gidermek için cezaevinde bulunma şartını kaldırıyor ve suçun türüne değil suç tarihine göre eşit infaz hakkı tanıyor.

Teknik anlamda infaz rejiminin eşitlenmesi olarak değerlendirilecek düzenleme ile ilk etapta yaklaşık 55 bin, süreç içinde 100 bin dolayında mahkûmun düzenlemeden yararlanabileceği öngörülüyor.