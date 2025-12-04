İnfaz Düzenlemesi hangi suç türlerini kapsıyor? İnfaz Düzenlemesinde suç kapsamı değişecek mi?
11. Yargı Paketi'ne dair görüşmeler devam ederken, İnfaz Düzenlemesi üzerinde tartışmalar da sürüyor. Yeni kanun teklifi, daha önce yürürlüğe giren ilk düzenlemenin dışında kalan binlerce kişiye, 'eşit infaz hakkı' tanımayı amaçlıyor. Öte yandan, düzenlemenin cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi suçları kapsaması itirazların odağı olurken, DEM Parti terör suçlarının da düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğini savundu. Peki, İnfaz Düzenlemesi hangi suçları kapsayacak, içeriğinde değişikliğe gidilecek mi? İşte detaylar
İNFAZ DÜZENLEMESİNİN NEDİR?
11. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinde yer alan İnfaz Düzenlemesi ise kamuoyunda en çok tartışılan maddelerin başında geliyor.
Teklifin 27. maddesi, pandemi döneminde ortaya çıkan “aynı suçu işleyip farklı infaza tabi olma” eşitsizliğini gidermeyi amaçlıyor. 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar için 3 yıl erken denetimli serbestlik / açık cezaevi hakkı getiriliyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİ NEYİ AMAÇLIYOR?
Pandemi döneminde yürürlüğe giren infaz düzenlemesi, yalnızca cezaevinde bulunan hükümlüleri kapsadığı için binlerce kişi aynı suçu işlemesine rağmen “infaz eşitsizliğine” maruz kalmıştı. Yeni teklif, o dönemdeki bu eşitsizliği gidermek için cezaevinde bulunma şartını kaldırıyor ve suçun türüne değil suç tarihine göre eşit infaz hakkı tanıyor.
Teknik anlamda infaz rejiminin eşitlenmesi olarak değerlendirilecek düzenleme ile ilk etapta yaklaşık 55 bin, süreç içinde 100 bin dolayında mahkûmun düzenlemeden yararlanabileceği öngörülüyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİ HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?
Teklif, Meclis'e sunulduğu andan itibaren kapsam tartışmaları başladı. En güçlü itiraz; cinsel suçlar, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı gibi suçların düzenleme kapsamında olması yönünde geldi. Bu itiraz komisyon görüşmeleri esnasında da yoğun olarak dile getirildi. Milletvekilleri, bu suçlarda erken tahliye algısının toplumsal adalet duygusunu zedeleyeceğini belirterek kapsamın daraltılmasını istedi.
Ancak bu konuda teknik bir açmaz var: Pandemi dönemine ilişkin ilk infaz düzenlemesi, bu suçları kapsayarak yürürlüğe girmişti. Yalnızca terör ve örgütlü suçlar kapsam dışıydı. Bu nedenle kapsam daraltılırsa bu kez “geriye dönük yeni bir infaz eşitsizliği” doğacağı uyarısı yapılıyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİ TERÖR SUÇLARINI DA KAPSAYACAK MI?
Tartışmalara tamamen farklı bir boyut getiren DEM Parti, düzenlemenin terör suçlularını da kapsaması gerektiğini komisyon görüşmeleri esnasında dile getirdi. Parti temsilcileri, bunun hem eşitlik ilkesi hem de süren barış süreci tartışmaları açısından gereklilik olduğunu savundu. Cezaevlerinde bugün 18 bin dolayında terör hükümlüsü veya tutuklusu bulunuyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NEDİR?
Edinilen bilgilere göre hem AK Parti grup yönetimi hem de Adalet Bakanlığı, komisyondaki tartışmaları ve kamuoyunda yükselen hassasiyeti yakından takip ediyor. Şu ana kadar kapsamın daraltılması ya da genişletilmesi ihtimallerine ilişkin net bir tutum açıklanmadı. Ancak yetkililer, genel kurul aşamasına kadar bu taleplerin akıbetinin şekilleneceğini belirtiyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK Mİ?
Kulislerde ağırlık kazanan senaryoya göre: Komisyon aşamasında kapsam konusunda keskin bir değişiklik yapılmayabilir. Tartışmanın bütçe görüşmeleri sonrasında başlayacak Genel Kurul müzakerelerine bırakılması bekleniyor. Genel Kurul'da hem kapsamı daraltan hem de kapsamı genişleten önergeler gelebilir. Bu nedenle hem cinsel suçlar ve kadına şiddet konusu hem de terör suçlarına ilişkin talepler, Genel Kurul aşamasının sonuna kadar gündeme gelebilir. Komisyon ve Genel Kurul müzakereleri, paketin nihai şeklini belirleyecek.