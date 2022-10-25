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Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep'te infaz koruma memuruna kayınçodan kanlı pusu! -Güncel haberler
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İnfaz koruma memuru, kayınçosu tarafından bıçakla öldürüldü

Gaziantep'te infaz koruma memuru Uğur Köylü, nöbetten çıktıktan sonra kayınbiraderi ve yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Kanlı pusuda iddiaya göre, kayınbiraderinin bıçaklı ağır yaraladığı Uğur Köylü, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Gaziantep'te infaz koruma memuruna kayınçodan kanlı pusu! -Güncel haberler
İHA

Gaziantep'te, yanında 2 kişi bulunan kayınbiraderinin bıçaklı saldırısına uğrayan infaz koruma memuru Uğur Köylü (36) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesindeki cezaevi lojmanları girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mesaisi bittikten sonra nöbetten çıkan infaz koruma memuru Uğur Köylü, lojmana doğru yürürken arkasından yanaşan kayınbiraderi Mehmet G. ve yanındaki 2 şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan 3 çocuk babası Uğur Köylü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Uğur Köylü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köylü'nün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Köylüyü öldürdüğü iddia edilen kayınbirader Mehmet G. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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