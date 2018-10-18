Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infazında yer alan suikast timinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda en önde yer alan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yolculuklarında eşlik eden Maher Abdulaziz M. Mutreb olması dikkat çekti. Kaşıkçı'ya suikast operasyonunu koordine ettiği değerlendirilen Mutreb'i önceki gün The New York Times gazetesi de işaret etmişti.

47 YAŞINDAKİ İSTİHBARAT ALBAYI

Gazete Veliaht Prens Selman'ın yanında fotoğraflarını yayımladığı Mutreb'in Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçiliği'nde görev yapmış 47 yaşındaki bir istihbarat albayı olduğunu açıklamıştı. Mutreb, suikast timiyle birlikte İstanbul'a geldiğinde Başkonsolosluğa birkaç yüz metre mesafedeki Levent Movenpick Otel'de 5 Ekim'e kadar rezervasyon yaptırmış, ama aynı gün ekibiyle birlikte alelacele otelden ayrılmıştı.

SAAT: 09.55'TE MUTREB, BAŞKONSOLOSLUKTA

Sabah gazetesinden Abdurraman Şimşek'in haberine göre gazetede yer alan fotoğraflarda Mutreb, Atatürk Havalimanı'na 2 Ekim gecesi 03.38'de geldi. Yine 2 Ekim'de saat 09.55'te Mutreb, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girerken görüldü. Mutrep'in en önde yürümesi de dikkat çekti.

BÜYÜK VALİZE DİKKAT

Mutreb, bir başka fotoğrafta önceki gün ülkesine dönen Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed bin Uteybi'nin rezidansından çıkarken polis kamerasına yakalanıyor. Bu görüntünün kameralara takıldığı saat 16.53... Mutreb ve beraberindeki ekibin 4 gün için rezerve ettikleri otelde rezervasyon iptali yaptıkları sırada bir görüntüsü daha bulunuyor.

ALBAY MUTREB 17.58'TE ÇIKIŞ YAPTI

Mutreb'in yanındaki büyük valiz de dikkatlerden kaçmıyor. Mutreb ve beraberindeki TİM üyeleri ayrıca 2 Ekim 2018'de Genel Havacılık Terminali'nden 17.58'te Türkiye'den çıkış yaparken de görülüyor. Mutreb ve bazı tim üyelerinin konsolosluk konutundan çıkar çıkmaz Atatürk Havalimanı'na yöneldikleri anlaşılıyor. TİM'in 6 kişiden oluşan bu üyeleri, 2 Ekim'de 17.15'te inip 18.20'de kalkan HZ SK1 kuyruk numaralı Suudi devletine yakın Sky Prime Aviation şirketine ait özel jetle Kahire'ye gidiyor.

PRENSİN GÖLGESİ GİBİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre de Türkiye'nin Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla bağlantısından şüphelendiği 15 kişilik listede yer alan Abdulaziz Mutreb, Suudi Prens Selman'a en yakın isimlerden. ABD basınına göre Maher Abdulaziz Mutreb, Prens Selman'ı adım adım takip eden biri. Prensin pek çok yurtdışı ziyaretine götürdüğü Mutreb'in koruma işini de üstlendiği sanılıyor. Bu yakınlık Mutreb'in Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla Prens arasında bağ olduğu şüphesine yol açtı.

BAŞKA İSİMLER DE VAR

Türkiye'nin şüpheliler listesinde yer alan diğer isimlerden Abdulaziz Mohammed al-Hawsawi, Prens Selman'ın koruma ekibinden. Kraliyet muhafızları Thaar Ghaleb al-Harbi ile Muhammed Saad Alzahrani'nin de listede yer alması, Prens Selman şüphesini güçlendiriyor.

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