İnfial yarattı! Cani anne tutuklandı 0:00 / 0:00

DHA

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde oturan Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Geçen yıl yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan Serçe'nin şiddet uyguladığı kızını kollarından tutup kanepenin üzerine yatırarak dizleriyle üzerine oturduğu görüldü.





KÜÇÜK KIZ KURTULMAYA ÇALIŞTI

DHA'da yer alan habere göre nefessiz kalan küçük kızın, kurtulmak için çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı görüldü. Nurcan Serçe'nin, bu sırada evde bulunan, görüntüyü çeken kişinin de aralarında bulunduğu ailenin diğer üyelerini zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.

GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞ

H.B. ile dini nikahla yaşayan Nurcan Serçe'nin bu birliktelikten 2 çocuğu, ilk evliliğinden de 4 çocuğu olmak üzere toplam 6 çocuğu olduğu belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Nurcan Serçe'nin geçen yıl 4 Nisan´da polis tarafından gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldığı bildirildi.

6 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Serçe'nin 6 çocuğunun ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği ifade edildi.





TEKRAR GÖZALTINA ALIMASININ ARDINDAN TUTTUKLANDILAR

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre 06 Şubat 2021 tarihinde şüpheli Nurcan Serçe’nin bir çocuğu darp ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı. Tepki çeken görüntüler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheli hakkında “kasten adam öldürmeye teşebbüs suçu” kapsamında ikinci bir soruşturma başlatıldı. Bu görüntülerin Serçe’nin daha önceki darp olayı nedeniyle el konulan telefonundan elde edildiği ortaya çıktı. Görüntülüleri kaydeden Serçe’nin sevgilisi Hayrettin B. de gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Nurcan Serçe “öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Söz konusu kaydı çektiği belirlenen ve Serçe’nin erkek arkadaşı olduğu tespit edilen H. B. ise “öldürmeye teşebbüse yardım” suçundan tutuklandı.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da şu açıklama yapıldı: "Bir evladımıza annesi tarafından şiddet uygulandığına dair görüntülerin sosyal medyada yer alması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur: Söz konusu olay, Kocaeli ilimizde, Temmuz 2020’de yaşanmıştır.

"ÇOCUKLARIMIZ DEVLET KORUMASINDA"

Görüntülerdeki çocuğumuz ve kardeşleri, 21.07.2020 tarihinde haklarında alınan bakım tedbiri kararı ile ivedi olarak Bakanlığımız tarafından koruma ve bakım altına alınmışlardır. Çocuklarımız halen devlet korumasındadır. Çocukların annesi N.S. hakkında ise adli süreç devam etmektedir.

"HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Hukuki süreç, avukatlarımız kanalıyla da takip edilmektedir. Her çocuğumuz biricik ve kıymetlidir. Çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz yönde etkileyecek her türlü şiddetin her zaman karşısında durmaya, çocuklarımızı himaye etmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

DAYAKÇI ANNE KONUŞTU: O DAYAĞIN HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIKLAMASI YOK

İHA'nın haberine göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Dayakçı bir anne olmadığını, şiddet olayının ise bir kez yaşandığını ifade eden Serçe, kendisini savunmadığını belirterek, "Ben o videoları sosyal medyada izledim. O videoların, o dayağın hiçbir şekilde açıklaması yok. O kadar canım acıdı ki. Çocuğum ‘anne yapma’ diyor, ‘anne’ diyor ben ona vuruyorum" dedi.

Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi.

"ÇOCUKLARIMLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIM YOK"

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısından tepki gören Serçe, şiddet görüntüsünün nasıl yayıldığını bilmediğini belirterek, şu anda çocukları ile ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığını kaydetti.

Devlet koruması altında olan çocuklarına sık sık ziyaret ettiğini anlatan Serçe, sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklarımla bir aradayız. Ben o dönemler çok zor bir süreçten geçmiştim. Bir birlikteliğim vardı. Onunla ilgili bir şeydi ama şu an bir sıkıntı yok. Videoyu çeken kişi de eşimdi. Eşim bana tuzak kurdu. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. İnanın bana şiddettin herhangi bir açıklaması yok. Hem de hiçbir açıklaması yok. Çocuğa vurma sebebim de söyleyeyim. Kızım bizim bahçe kapısının önüne oturmuş çişini yapıyordu. Yanında da iki tane erkek çocuğu vardı. ‘Ev yok muydu? Oğlan çocukları sana bakarken tuvaletini yapıyorsun’ diyerek dövdüm. Görüntüleri kimin yaydığını bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim onu da bilmiyorum. Kafam o kadar dolu ki."

Kızına gösterdiği şiddettin bir defalığına mahsus olduğunun altını çizen Nurcan Serçe, "Çocuğunu döven bir anne olsaydım bir sürü video olurdu. Bir kere dövdüm. Çocuklarımın devlet tarafından alınma sebebini de söyledim. Eşimden çocuğum vardı, çocuğu ona vermezsem sosyal medyalarda, haber kanallarında paylaşacağını söylemişti. Ben buna dayanamadığımı söylediğim için alınmasını istedim. Çocuklarım, benim psikolojimin düzelmesi için, kendi psikolojileri düzelmesi için alındı. Psikolojik baskı yaşadığım bir dönemdeydim. Karakollarda ifadeler var, çocuğumun ifadeleri var. Onlara nasıl güzel baktığıma dair ifadeler var. Benim çocuğum 1 haftalıkken eşim onu kaçırdı. Bana bu şekilde şantajlar yaptı. Bu da kasıtlı ve şantaj için çekilen bir videoydu. Şiddet, sürekli olan bir şey değil. Ben çocuklarıma yıllardır bakıyorum. Ben ilk eşimden ayrıyım, bu benim ikinci birlikteliğimdi. İlk eşimden kızım 4 yaşındayken ayrıldım. 4 tane daha çocuğum var" ifadelerini kullandı.

‘Çocuklarımı tabi ki geri alacağım’ diyen Nurcan Serçe, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben darpçı, dayakçı bir anne değilim ki. Ben o videoları sosyal medyada izledim. O videoların, o dayağın hiçbir şekilde açıklaması yok. Ben kendimi savunmuyorum. Çocuğumu dövdüğümü savunmuyorum. O kadar canım acıdı ki. Çocuğum ‘anne yapma’ diyor, ‘anne’ diyor ben ona vuruyorum. Bunun hiçbir açıklaması yok”