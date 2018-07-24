The Sun, Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş'ın Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'e kancayı taktığını öne sürdü.

İngiliz basını, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisi için 12 milyon Pound gibi astronomik bir bedel teklif edeceğini iddia etti. Görüşmelerin bu hafta içerisinde yapılacağı bildirildi.

2013'te Sunderland'den 9 milyon Pound'a transfer edilen Belçikalı file bekçisi, Liverpool'un Alisson'u alması ve Karius'un da ikinci kaleci olarak düşünülmesi nedeniyle gözden düşmüştü.

5 SEZON OYNADI

Simon Mignolet, Liverpool ile 5 sezonda 203 maçta oynadı. Tecrübeli file bekçisi, Belçika Milli Takımı ile de 18 karşılaşmada forma giydi.

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