The Guardian, kraliçeye Dubaili bir şeyh, Müslüman bir dini lider ve Suudi bir kraliyet mensubu tarafından hediye edildiği anlaşılan 40'tan fazla at tespit etti.

Atlardan bazıları, safkan at yetiştirme tutkunu olan kraliçe tarafından kâr amacıyla satılmıştır. Diğer çoğunluğu ise son aylarda Kral tarafından açık arttırmaya çıkarıldı.