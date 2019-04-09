Bir grup askerin İşçi Partisi lideri Corbyn'in fotoğrafını atış taliminde kullandığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Savunma Bakanlığı açıklama yayımlayarak, olayı "kabul edilemez" ve "İngiliz ordusunun beklediği yüksek standartların altında" diye nitelendirilip inceleme başlatıldığı bildirilmişti.

Askerlerin atış talimini Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapmış olabileceği ileri sürüldü.

İngiltere'de "aşırı sol" olarak değerlendirilen Corbyn uzun süredir sağ basının ve örgütlerin hedefinde bulunuyor. Corbyn'in 2015'te İşçi Partisi liderliğine seçilmesinin ardından adı verilmeyen bir general Sunday Times'a yaptığı açıklamada, ana muhalefet liderinin başbakanlığa gelmesi halinde ordunun "itaat etmeyeceği" tehdidinde bulunmuştu.

BİR DİĞER VAKA İSE CİNSEL SALDIRI

İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın da konuya dair 'korkunç' olarak nitelendirdiği diğer bir vakada ise altı İngiliz askeri ve bir çavuş geçtiğimiz hafta uyuyan genç bir kadın askere saldırıdan tutuklandılar.

Polis araştırması nedeniyle saldırı iddiası hakkında konuşamadığını söyleyen Carleton-Smith "Ordunun üyelerine karşı kanıtlanmış ciddi şiddet ve cinsel içerikli iddialar, sadece bizim değil milletin ordusunun değer ve standartlarıyla hayli ters düşen disiplinsizliği ispatlıyor" açıklamasını yaptı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

İngiliz Genelkurmay Başkanı Sir Mark Carleton-Smith, Corbyn'in posterinin hedef tahtası yapılmasına ilişkin başkanlığın resmi Twitter hesabından paylaşılan 'kınama' videosu çekti. Video boyunca konuşma yapan Genelkurmay Başkanı'nın duruşu ve konuşması sosyal medyada alay konusu oldu.

İngiliz askerlerinin metaneti, onur ve vazife duygularıyla, insani ve ahlaki duyarlılığıyla bilindiğini duyuran General, "Dünyanın en iyi ordusunun komutanı olarak bunların aksini temsil etmeyeceğim" açıklamasında bulundu, ancak Smith'in videosu parodi ya da bilim kurgu setlerini andıran bir arka plan eşliğinde ve video süresince tuhaf duruşu ile üretimin kalitesizliği gibi nedenlerle sosyal medyada alay konusu oldu.