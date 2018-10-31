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İngiliz Guardian gazetesi yazdı: Suudi Arabistan, BM'ye 930 milyon doları 'iyi reklam' karşılığında verdi

İngiliz Guardian gazetesi, Suudi Arabistan'ın 930 milyon dolar yardım karşılığında BM'den, Riyad'ın Yemen'de oynadığı insani rolü öne çıkarmalarını talep ettiğini yazdı

31.10.2018 - 07:19 | Güncelleme: AA

Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Miletler'e Yemen için 930 milyon dolar yardımı, ''iyi reklam'' karşılığında yaptığı iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesi, BM'nin iç yazışmalarına dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın 930 milyon dolar yardım karşılığında, BM'den Riyad'ın Yemen'de oynadığı insani rolü öne çıkarmalarını talep ettiğini yazdı.

Haberde, Yemen'e yapılacak insani yardım bütçesinin şartlarının yer aldığı ''Görünürlük Planı'' adlı belgede, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA), 930 milyon dolar karşılığında Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapsamlı ''iyi tanıtım'' şartlarını kabul etmeye zorlandığı belirtildi.

OCHA'dan ayrıca ''Görünürlük Planı'' kapsamında New York Times ve Guardian gibi gazetelerde Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insani yardım çabalarının yer aldığı haberlerin yayımlanmasını sağlaması talebinde bulunulduğu da ifade edilen haberde, BM bünyesindeki 5 yardım kuruluşunun Suudi Arabistan'ın insani rolünü öne çıkarmak için atılması gereken 48 adımı kabul ettiği kaydedildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, geçen mart ayında New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına BM'nin Yemen'e insani yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar tutarındaki çeki takdim etmişti.

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