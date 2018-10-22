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İngiliz Parlamentosu'nda 'Kaşıkçı' oturumu

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arbedede öldüğü yönündeki iddiasının inandırıcı olmadığını söyledi

22.10.2018 - 22:05 | Güncelleme: AA

İngiliz Parlamentosu'nda Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkındaki yapılan özel oturumda konuşan Hunt, Suudi gazetecinin öldürülmesini en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, "Sorumlu herkesten hesap sorulmalı." ifadesini kullandı.

Hunt, "Kaşıkçı, yakın ilişkide olduğumuz bir hükümetin ajanları tarafından öldürüldü. Bir arbedede öldürüldüğü iddiası inandırıcı bir açıklama değil." diye konuştu.

"İngiltere'nin eylemleri, Suudi yetkililerin yapacakları nihai açıklamanın inandırıcılığına ve böyle bir şeyin bir daha yinelenmeyeceğine güvenmesine bağlı olacaktır." diyen Hunt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suudi Arabistan'dan İstanbul'a 15 Suudi yetkilinin yollanması emrini kim verdi? Riyad yönetimi Kaşıkçı'nın öldüğünü ilk olarak ne zaman öğrendi? Soruşturmacıların konsolosluğa girişi niçin geciktirildi? Kaşıkçı'nın naaşına ne oldu? Suudi Arabistan öldüğünü açıklamak için niye 17 gün bekledi?"

Hunt, İngiltere ile Suudi Arabistan arasında ticaret ve savunma alanında güçlü ilişkiler olduğunu belirterek, "Bu nedenle İngiltere konuya yaklaşırken ihtiyatlı olacaktır. Ancak okuduğumuz korkunç haberler doğru çıkarsa, bu değerlerimize kökten aykırı olacaktır, biz de buna göre hareket ederiz." görüşünü dile getirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry ise Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı cinayetten sorumlu tuttu.

"Bu cinayetin en kötü yanı şu ki, gerçekleşmesine hiçbirimiz şaşırmadık." ifadesini kullanan Thornberry, Muhammed bin Selman'ın önce Yemen siyasetinin mimarı olarak, ardından "veliaht olmasıyla ülkedeki idamların sayısını ikiye katlayarak, Lübnan Başbakanını kaçırıp istifaya zorlayarak ve kadın aktivistleri hapsedip kellerini vurmakla tehdit ederek" bugün yaşananların işaretini verdiğini söyledi.

Thornberry, "Bütün bunlar, hukukun üstünlüğüne, uluslararası sınırlara saygısı ve muhalefete hoşgörüsü olmayan bir adamı gösteriyor. Bütün bunlar, Cemal Kaşıkçı'nın sonunu hazırladı. Hükümet Veliaht Prensin gerçekte kim olduğunu anlamalı." ifadesini kullandı.

"Veliaht prens müttefiklerini ahmak yerine koyuyor. Yalanlarına inanılacağını varsayıyor. Bu kez böyle olmamalı." diyen Thornberry, İngiliz hükümetini Suudi yetkililer hakkında Magnitsky yaptırımlarını uygulamaya ve bu ülkeye silah satışını durdurmaya çağırdı.

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