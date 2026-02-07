İngiliz rapçi Central Cee, Müslüman oldu

İngiltere'nin en çok dinlenen rap şarkıcıları arasında yer alan Oakley Neil HT Caesar-Su, bilinen sahne adıyla Central Cee, Müslüman olduğunu açıkladı. Ünlü rapçi, katıldığı bir canlı yayında din değiştirdiğini kamuoyuyla paylaştı.

Canlı yayında samimi ifadeler kullanan Central Cee; "Az önce adımı değiştirdim ve kelime-i şehadet getirdim. Artık Müslümanım" sözleriyle İslamiyet'i seçtiğini duyurdu.

Daha önce herhangi bir dine mensup olduğunu açıkça dile getirmeyen Central Cee'nin bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü isim, Müslüman olduktan sonra alacağı yeni isme ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Central Cee'nin geçmişte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Şeyh Zayed Camii'ni arkadaşlarıyla birlikte ziyaret ettiği ve bu ziyaretten paylaşımlarda bulunması da yeniden gündeme geldi. Söz konusu fotoğraflar, rapçinin açıklamasının ardından sosyal medyada dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock, Instagram