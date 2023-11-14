İngiltere Başbakanı Sunak: İsrail, masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kendisini savunurken "uluslararası hukuk çerçevesinde" hareket etmesi konusunda net olduklarını belirterek, "Hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir" dedi

İngiltere Başbakanı Sunak, her yıl düzenlenen "Lord Mayor's Banquet" adlı geleneksel akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA'nın haberine göre; İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunması gerektiğine dikkati çeken Sunak, ancak İsrail'in tepkisinin bir parçası olarak "yapması gereken pek çok şey olduğunun" altını çizdi.

Sunak, "(İsrail'in) Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeleri gerektiği konusunda net olduk. Hastaneler dahil masum sivilleri korumak için tüm tedbirleri almalı, Batı Şeria'da aşırılık yanlısı şiddeti durdurmalı ve Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermelidir." diye konuştu.

"ÇOK SAYIDA SİVİL HAYATINI KAYBEDİYOR"

Sunak, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, kendisine Filistin halkının çektiği korkunç acıları anlattığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. Bu nedenle, Gazze'ye yönelik yardımlarımızı iki katına çıkarttım. Ayrıca, hem Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde hem de doğrudan İsrail nezdinde engelsiz insani erişim ile acil ve esaslı insani aralar için baskı yapmaya devam ediyoruz. Yardımların kara, hava ve deniz yoluyla yapılmasını istiyoruz ve Kıbrıs'taki üslerimizi bir hazırlık noktası olarak kullanmaya hazırız."