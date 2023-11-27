İngiltere Başbakanı Sunak, küresel şirketlerin ülkesine 29,5 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, teknoloji, yenilenebilir enerji, altyapı ve yaşam bilimleri sektörleri dahil olmak üzere, uluslararası şirketlerin İngiltere'ye 29,5 milyar sterlinlik yatırım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Londra'da bugün düzenlenen Küresel Yatırım Zirvesi'ne ilişkin, Sunak'ın değerlendirmelerine yer verildi.

Sunak, küresel şirketlerin üst yöneticilerinin (CEO) "İngiltere'ye yatırımlar için geri döndüğünü" belirtti.

Ülkeyi yatırım ve iş dünyası açısından dünyanın en iyi bölgesi haline getirdiklerini söyleyen Sunak, "Küresel firmaların taahhüt ettiği 29,5 milyar sterlinlik yatırım binlerce istihdam yaratacak ve İngiliz ekonomisi için büyük bir güven oluşturacak. Geçen hafta işletmelere yakın tarihteki en büyük vergi indirimini sağladık, inovasyon kültürümüz ve dünyanın en iyi beyinlerinden bazılarını yetiştiren üniversitelerimize kadar, ülkemiz fırsatlar ülkesi" ifadelerini kullandı.

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Sunak, küresel yatırımları çekmenin ekonomiyi büyütme planının merkezinde olduğunu dile getirerek, temiz enerji, yaşam bilimleri ve ileri teknoloji gibi kilit sektörlerdeki yeni fonlarla ülke genelinde büyümenin teşvik edileceğini aktardı.

YATIRIMLARLA ÜLKEDE 12 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM OLUŞTURULACAK

Başbakanlık açıklamasına göre, söz konusu yatırımlarla ülkede 12 bin kişilik istihdam oluşturulacak.

Küresel Yatırım Zirvesi'ne katılan uluslararası şirketler ve CEO'lar arasında yer alan Avustralya'nın en büyük emeklilik fonu Aware Super'in CEO'su Deanne Stewart'ın 5 milyar sterlinin üzerinde altyapı, emlak ve özel sermaye yatırımları yapmak üzere Londra'da şirketin ilk yurt dışı ofisini açması bekleniyor.

Merkezi ABD'de bulunan yatırım yönetim şirketi Blackstone CEO'su Stephen Schwarzman, yatırım bankası Goldman Sachs CEO'su David Solomon ve JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da zirveye katılan yaklaşık 200 CEO'nun arasında yer alıyor.