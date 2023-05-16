Sunak, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te düzenlenen Avrupa Konseyi Dördüncü Zirvesinde konuştu.

Başbakan Sunak, bugün, Avrupa'nın, Londra Antlaşması'nın imzalanmasından bu yana demokrasiye yönelik en büyük tehditle karşı karşıya olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın, Avrupa topraklarında saldırgan bir savaş yürütmesi ve Çin'in giderek daha iddialı hale gelmesiyle dünya daha çekişmeli ve daha değişken bir hal alıyor. Değerlerimize yönelik meydan okumalar giderek artıyor. Bizimki gibi demokrasiler dirençli olmalıdır. Böylece istikrarsızlığa yol açanların üstesinden gelebiliriz."

"AB'DEN AYRILDIK ANCAK AVRUPA'DAN AYRILMADIK"

Sunak, İngiltere'nin, AB'den ayrıldığını, ancak Avrupa'dan ayrılmadığının altını çizerek, "Gururlu bir Avrupa ulusu olmaya devam ediyoruz ve hepimizin sahip olduğu ortak değerleri savunmak için birlikte çalışmalıyız." dedi.

Konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Sunak, "Rusya'yı sorumlu tutacağız. Çok korkunç savaş suçları işlendi." değerlendirmesinde bulundu.