53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısı tamamlandı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
ABONE OL

İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı

İngiltere'de seri katil Fred West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan Mary Bastholm'a ait olduğu düşünülen kanıtlar 53 yıl sonra bulunmuştu. Yetkililer, başlatılan çalışmanın tamamlandığını ve insan kalıntısı bulunmadığını duyurdu

SON DAKİKA: İngiltere'de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı
53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısı tamamlandı!
0:00 / 0:00
DHA

İngiltere'de seri katil Fred West hakkında belgesel hazırlayan ekip tarafından West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan ve Mary Bastholm'a ait olduğu düşünülen kanıtlar 53 yıl sonra bulunmuştu. Polis tarafından Mary'nin çalıştığı restoranın bodrum katında başlatılan kazının tamamlandığı ve insan kalıntısının bulunmadığı açıklandı.

Gloucester polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir insan kalıntısı veya eşya bulunmadı. TV prodüksiyon şirketi tarafından fotoğraflanan mavi malzeme tanımlanmadı, ancak gömülü olan bir boruya bağlı olabileceğini tespit ettik" ifadeleri yer aldı.

TÜM FAALİYETLER TİTİZLİKLE KAYDA ALINDI

Bodrum katında 6 noktaya odaklanıldığı, her bir alanın adli birim tarafından dikkatle incelendiği ve kazılan her şeyin sahada analiz edilip, tüm faaliyetlerin titizlikle kayda alınıp fotoğraflandığı bildirildi.

"MARY'NİN BULUNAMAMASI NEDENİYLE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden konuyla ilgili olarak, soruşturma üzerinde çalışan herkesin Mary'nin bulunamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve düşüncelerinin Mary'nin ailesiyle birlikte olduğunu belirtti.

Holden, "Mary'nin restoranın bodrum katına gömülmediğinden eminim ve bu yerin ihtimaller dışında kalmasının, ailesine küçük de olsa biraz rahatlık getireceğini umuyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca Holden, belgesel hazırlayan ekip tarafından sunulan bilgilerin önemli ve bu bağlamda yapılan kazı çalışmasının yerinde ve orantılı olduğunu da vurguladı.

MARY'NİN AİLESİ: HALA ÇOK ÜZGÜNÜZ

Öte yandan polisten yapılan açıklamada, Mary'nin ailesinin ifadelerine de yer verildi. Aileden yapılan açıklamada, "Mary bulunamadığı için hala çok üzgünüz. Bu süreç boyunca açık fikirli olduk ve artık restoranın ihtimaller dışında olduğunu biliyoruz. Ancak Mary´nin bir gün bulunacağına dair biraz umut besleyebiliriz" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca polis, kazının yapıldığı restoranın tadilat çalışmalarının tamamlanmasından sonra sahiplerine iade edileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve spiker Sir Trevor McDonald ve ekibi, 1960'lı yıllarda 12 kişiyi öldürdüğü kanıtlanan seri katil Fred West ve eşi Rose hakkında West'in çözülmemiş son cinayeti olduğuna inanılan Mary Bastholm'un kaçırılmasına odaklanan belgesel çekimi yaptıkları mekanda, katilin kurbanı olduğuna inanılan ama cesedi bulunamayan genç kıza ait kanıt buldu. Olay yerine çağrılan polis, 53 yıl sonra Mary Bastholm´un (15) cesedini bulmak için mekanda kazı başlattı.

Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden basına yaptığı açıklamada "Bu, yıllar içinde halkın büyük ilgisini çeken bir davada önemli bir gelişme olabilir. Bize sağlanan bilgilere dayanarak, bunu, Mary Bastholm davasında yeni ve potansiyel olarak önemli bir kanıt olarak görüyoruz" dedi.

MARY BASTHOLM'UN KAYBOLMASI

Gloucester'daki restoranda garson olarak çalışan ve aynı zamanda öğrenci olan Mary Bastholm, 6 Ocak 1968'te otobüs beklerken kaybolmuş ve bugüne kadar genç kıza dair herhangi bir iz bulunamamıştı.

Polis, genç kızın, seri katil Fred ile eşi Rose West´in kurbanı olduğunu düşünmüş fakat kızın cesedi bulunamamıştı. Polis, 1994 yılında Fred ve eşi Rose West´in 12 kişiyi öldürdüklerini kanıtlamış ve çifti, toplamda 20´ye yakın kadının ölümünden sorumlu tutmuştu. Fred West, 1995 yılında 12 cinayeti itiraf ettikten sonra hücresinde intihar etmiş ancak eşi Rose ise masum olduğunu savunmuştu. Rose West, hali hazırda hapishanede ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Almanya Namibya soykırımını tanıdığını açıkladı
DÜNYAAlmanya, Namibya'daki soykırımı tanıdı
ABD aşı pasaportuna sıcak bakıyor
DÜNYAABD’den aşı pasaportu açıklaması
SON DAKİKA: İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan 'BM soruşturması'na tepki - Haberler
DÜNYAİsrail'den BM soruşturmasına tepki!
Fransa'da polis memuruna bıçaklı saldırı
DÜNYAFransa'da polise saldırı
Çin'den dört Avrupa ülkesine diplomatik davet
DÜNYAÇin'den dört Avrupa ülkesine davet
SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhuriyeti 103. yılını kutluyor - Haberler
DÜNYAAzerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yılı
SON DAKİKA: BM Sivil Havacılık Örgütünden Belarus'taki uçak krizine soruşturma - Haberler
DÜNYABelarus'taki uçak krizine soruşturma!
Güney Kore küresel iklim zirvesine ev sahipliği yapacak
DÜNYAGüney Kore'de küresel iklim zirvesi
Stephen Hawking'in kişisel eşyalarından oluşan koleksiyon Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek
DÜNYAModern zamanların dahisi Stephen Hawking'in kişisel ...
SON DAKİKA: Ermenistan ateşkesi bozdu: Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı!
DÜNYAErmenistan ateşkesi bozdu!