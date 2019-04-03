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İngiltere Savunma Bakanlığı, bir grup askerin atış talimlerinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in fotoğrafının kullandıklarını gösteren bir videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlattı.
Videoda, askerlerin Corbyn posterini hedef olarak kullanıp gerçek mermilerle ateş ettikleri görülüyor.
— ITV News (@itvnews) April 3, 2019
Başbakan Theresa May Salı günü İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecindeki tıkanıklığa çözüm bulmak amacıyla Corbyn'e görüşme teklif etmişti.
Ülkede bazı çevreler, söz konusu videonun bu gelişmenin hemen ardından dolaşıma sokulduğuna dikkat çekiliyor.
'Bu kabul edilemez bir davranıştır'
İngiltere Savunma Bakanlığı videoyu kınadığını ve soruşturma başlattığını açıkladı.
Bakanlıktan bir sözcü "Sosyal medyada bir video dolaştığının farkındayız. Bu kabul edilemez bir davranıştır ve orduda beklenen yüksek standartların çok altındadır. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştır" dedi.
Brexit Bakan Yardımcısı Robin Walker da video için "aşırı derecede nahoş" olarak niteledi.
BBC Radyosu'na konuşan Walker, "Parlamentoda birbirimiz hakkında güçlü yargılara sahip olabiliriz ama demokratik olarak seçilmiş bir temsilciye dair bu tür şiddet kabul edilebilir değildir. (Video) gerçek ise kesinlikle kınıyoruz" dedi.
Eski bir asker olan ve videoyu sosyal medyada dolaşıma sokanlar arasında yer alan Trevor Coult daha sonra videonun sahte olduğunu iddia etti. İngiltere'nin Afganistan'daki birliklerinde görev yapmış olan Coult, videoyu Twitter'da "İşçi Partisi lideri için pek iyi görünmüyor" mesajıyla paylaşmıştı. Eleştiriler üzerine ise videonun Photoshop ile düzenlendiğini iddia etmişti.
İşçi Partisi'nden bir sözcü, "Bu ürkütücü ve kabul edilemez bir tavır. Savunma Bakanlığı'nın bu olayı araştırıp gerekeni yapacağına inanıyoruz" dedi.
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